Tabaccheria truffata da finta operatrice

Con la scusa di dover aggiornare il sistema di Lottomatica, in dotazione alla sua attività, una finta operatrice della società avrebbe truffato un bar tabaccheria inducendo il titolare a fare un versamento di quasi mille euro su una carta prepagata intestata alla presunta impostora. "Segua le istruzioni – le avrebbe detto la donna – e faccia in fretta". A cadere nella trappola è stato il proprietario del bar tabaccheria della frazione di Gallignano. A tendergli il tranello sarebbe stata una 23enne, di Napoli, finita a processo al tribunale di Ancona, davanti alla giudice Paola Moscaroli, per truffa. L’imputata, difesa dall’avvocato Elisa Gatto, il 29 dicembre di tre anni fa avrebbe telefonato al numero fisso dalla tabaccheria presentandosi come una dipendente della società Lottomatica con cui il tabacchi era convenzionato. Il racconto della telefonata è stato fatto ieri in aula dal tabaccaio che ha subito la truffa. "Mi ha fatto andare al terminale – ha riferito – e pilotato passaggio dopo passaggio. Diceva che dovevo fare l’operazione, mi pressava e quando le ho manifestato dei dubbi si era anche risentita. Mi sono spariti 985 euro. In due minuti mi disse che dovevo fare tutto, era una cosa urgente".

La finta operatrice aveva spiegato al tabaccaio che l’operazione, definita un riallineamento nel terminale e del pos, era necessaria a seguito di alcuni interventi fatti sulla linea e senza i quali il servizio non avrebbe funzionato. Digitando codici aveva fatto in realtà una ricarica in una carta prepagata. Solo dopo, con l’accredito andato giù, il tabaccaio si era accorto e aveva fatto denuncia ai carabinieri che verranno sentiti nell’udienza del 16 gennaio.