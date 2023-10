"Tac e ritardi a Jesi, emblema del fallimento sanitario"

"Il calvario del cittadino (medico, ndr) che non riesce a prenotare una Tac coronarica urgente all’ospedale Urbani di Jesi, denunciato dal Resto del Carlino, è a suo modo l’emblema dei fallimenti collezionati dal centrodestra marchigiano e spiega ai cittadini molto meglio di tante analisi politiche le cause della crisi di governo che si sta consumando in Regione". Così Maurizio Mangialardi, capogruppo regionale del Pd che aggiunge: "Purtroppo non è un caso isolato, ma una quotidiana emergenza per migliaia di marchigiani. Nessuno mette in dubbio che il problema delle liste di attesa sia questione annosa, ma negli ultimi tre anni, coincisi con l’avvento della giunta Acquaroli, sono esplose le criticità preesistenti. Al punto che sempre più cittadini, specie quelli appartenenti alle fasce sociali più deboli, stanno rinunciando a curarsi perché impossibilitati a ricorrere al privato. Al di là delle roboanti promesse elettorali che il centrodestra si è rimangiato nel giro di pochi mesi - dalla riapertura dei piccoli ospedali all’assunzione di 3mila infermieri - gli interventi legislativi varati dalla giunta regionale hanno gravemente compromesso il diritto alla salute dei marchigiani".