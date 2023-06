Tac urgente, ma nessun posto "Non possiamo permetterci di pagare Per 7 volte ci hanno negato la visita"

di Sara Ferreri

"Mio marito accusava da settimane forte dolore addominale associato a nausea: il chirurgo ha prescritto una Tac addome d’urgenza. Con l’impegnativa che indicava la priorità e l’esame da fare entro le 72 ore, ebbene per 7 volte in quasi un mese ci siamo sentiti dire che non c’era nessun posto in tutta la regione". A parlare è Patrizia Bordoni, jesina, che sta aiutando il marito, 68enne che da mesi lotta con un dolore addominale che a volte non gli consente nemmeno di stare in piedi. Eppure lui stesso quando si è sentito dire che non c’era nessun posto è tornato al Cup a cercare di prenotare quella Tac che avrebbe forse spiegato il perché di quel dolore. "Mi hanno detto di presentarmi allo sportello ogni giorno – spiega il marito Graziano – e così abbiamo fatto. Nel frattempo le impegnative scadevano e così dovevamo andare dal medico di famiglia a rifarle. Fino a che alla settima risposta negativa senza alcuna possibilità di veder prenotata quella Tac, mia moglie si è arrabbiata e abbiamo pensato di rivolgerci al Tribunale del Malato". "Purtroppo – aggiunge Patrizia Bordoni – mio marito che faceva lavoretti saltuari da oltre quattro mesi non riesce a lavorare per il dolore. Inizialmente il medico di famiglia ha dato una terapia e degli integratori ma poi vedendo che il dolore non passava ci ha inviati da uno specialista. Siamo stati in chirurgia all’ospedale Urbani il 25 maggio, il medico non è riuscito a fare una diagnosi specifica e ha consigliato una Tac addome con mezzo di contrasto eventualmente in regime di urgenza nel caso in cui la situazione non migliorasse. Il medico di famiglia ha compilato l’impegnativa urgente e a quel punto è ricominciata l’odissea. Viviamo con il reddito di cittadinanza e la mia pensione di invalidità di 400 euro e non possiamo permetterci di spendere 200 euro per una Tac. Non avevamo scelta dovevamo prenotare con il sistema sanitario pubblico. Ma oggi quella che dovrebbe essere la normalità è diventato un percorso impossibile. In una delle tante volte che siamo stati al Cup l’operatrice mi ha detto: ‘Se suo marito sta così male vada al pronto soccorso’. Certo con il documento di uno specialista, un chirurgo – dal quale ci ha inviato il medico di famiglia – che chiede una Tac urgente noi dovremmo intasare il pronto soccorso. Il contrario di quello che professa chi governa la sanità".

Così Patrizia e Graziano non si sono arresi anche perché "i dolori specie dopo i pasti diventano insopportabili". "Abbiamo chiamato il Tribunale del malato che si è subito attivato e in tre giorni abbiamo ottenuto quella Tac urgente all’ospedale Carlo Urbani – spiega ancora Patrizia – L’esito di quell’esame non ancora ufficiale richiede una presa in carico urgente. Si tratterebbe dell’aorta che presenta un restringimento, non poca cosa insomma. Ora dovremo chiedere un’altra visita urgente sperando di non dover lottare ancora per i nostri diritti".

"Grazie alla collaborazione proficua con la Radiologia dell’ospedale Urbani – spiega il coordinatore del Tribunale del malato, Pasquale Liguori – in tre giorni il signore ha potuto effettuare quella Tac d’urgenza. C’è un problema di comunicazione e mancata presa in carico del paziente costretto a fare il giro delle sette chiese per veder garantiti i propri diritti. Sono numerosi i casi simili e ultimamente purtroppo anche le urgenze non riescono ad essere evase se non privatamente. Ma non tutti possono permetterselo. Mi preme ricordare poi che per questi casi urgenti la Radiologia ha messo a disposizione un numero dedicato ai medici, sia di famiglia che specialisti, così da valutare il grado di urgenza e dare risposte in brevi tempi".