Taccheri dice addio alla Lega "Ora vige solo il volere dei vertici"

SENIGALLIA

Sergio Taccheri (nella foto) dice addio alla Lega. Ad spiegare le ragioni della sua decisioni è lo stesso ex segretario. "In questi nove anni di militanza ho dato molto alla Lega. Posso tranquillamente dire di essere stato l’artefice, assieme ad un gruppetto di persone, di avere portato la Lega a Senigallia da partito quasi inesistente, a primo partito a Senigalia alle elezioni Europee, poi indicare il nome dell’attuale sindaco, e ottenere la vittoria alle amministrative del 2020, dopo decenni di supremazia di sinistra – afferma Taccheri –. Ho creduto in quegli anni alla Lega, perché rappresentava i miei ideali e poteva assieme al ’primo’ Salvini, diventare un partito di massa e radicato su territorio. C’era ordine, disciplina, partecipazione, ma soprattutto considerazione da parte dei vertici del partito. Negli ultimi due anni non si sono fatte più riunioni. La militanza e la meritocrazia nel partito è scomparsa, ora vige solamente il volere dei vertici del partito in Regione e Provincia. Ecco come hanno ridotto la Lega nella nostra Regione e Provincia, sempre più abbandoni ed espulsioni, basta leggere i numeri per convincersi". Taccheri ringrazia "le tante persone e cittadini della Lega che gli sono state vicine e che hanno condiviso il lavoro".