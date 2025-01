"Tagli ai disabili?. Sono fondi della Regione"

La filiera istituzionale di centrodestra tra luci e ombre. Nel caso delle disabilità gravissima e della vita indipendente più ombre che luci, stando almeno a quanto riferito ieri nell’aula consiliare dall’assessore ai servizi sociali Manuela Caucci. L’assessore in quota Silvetti ha risposto a un’interrogazione di Susanna Dini (Partito Democratico) che lamentava, chiedendo conferma delle voci proprio alla Caucci, la possibilità di forti tagli alle famiglie con figli affetti da gravi forme di disabilità: "Mi hanno contattato famiglie che denunciano tagli fino a oltre 500 euro all’anno nel sostegno alle disabilità per il 2024-2025 – è stato l’affondo della Dini (nella foto) – Mi chiedo se questi fondi ridotti sono frutto di scelte prese dall’amministrazione comunale o da quella regionale in sede di trasferimenti".

E la risposta l’ha data la stessa Caucci: "Si tratta di quote di finanziamenti del fondo per la non autosufficienza che arrivano in parte dal Ministero e in parte dalla Regione che poi li eroga a noi. È comunque sempre la Regione a scegliere la somma da erogare, noi dei servizi sociali, e dunque l’amministrazione comunale, svolgiamo il ruolo di percettori e distributori dei finanziamenti da erogare. È vero, ci sono anche stati dei ritardi proprio nell’erogazione dei contributi con le liquidazioni ad esempio del 2023 inviate all’inizio di quest’anno. La liquidazione della Regione è avvenuta in due atti e la determina è datata 17 dicembre 2024 per 718mila euro, ma i soldi sono stati inviati a gennaio perché a dicembre non si fa. La somma ridotta? Non lo so, magari hanno spostato dei finanziamenti sugli anziani o su altre categorie".