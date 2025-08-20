"Tagli alle corse serali: 20 anni di immobilismo. Ora si cambia strategia"

Direttore Gasparini, alla domanda sui tagli autunnali il sindaco Silvetti ha parlato di rimodulazione del servizio: lei che termine predilige?

"Direi piuttosto una revisione della rete urbana".

Nessuna chance di evitare tutto ciò?

"Non credo. Sia chiaro, ancora non abbiamo ufficializzato alcuna manovra, ma presto dovremo farlo. Ci sono due esigenze di cui dobbiamo tenere assolutamente conto".

Ossia?

"Garantire il servizio nel miglior modo possibile e al tempo stesso rispettare i parametri economico-finanziari concessi. Non è un segreto che la situazione dell’azienda non sia florida, anzi è assai critica. Dobbiamo contenere i costi di produzione, in accordo col Comune".

Su cosa impatterà maggiormente questa riduzione del servizio?

"Qualsiasi scenario dovremo affrontare un cosa è certa: la qualità del servizio resterà la stessa per quanto riguarda gli orari di punta, penso all’alba per chi va al lavoro, la mattinata e il primissimo pomeriggio".

Ergo, le fasce orarie più penalizzate saranno il pomeriggio e la sera no?

"Sì, è così. Mi faccia dire una cosa".

Prego

"Va rivista l’intera mobilità urbana, specie in una città dove si accede solo da due strade. Dobbiamo spingere la gente a lasciare l’auto lontana e farli arrivare in centro con il bus, non il contrario. Esiste un diritto alla mobilità".

Quindi lei è favorevole al sistema dei parcheggi scambiatori?

"Certo, sono il segreto anche per aumentare la produttività del Tpl (Trasporto pubblico locale, ndr.)".

Non è mai capitato prima come negli ultimi due anni che il servizio di Tpl subisse una riduzione del genere, come se lo spiega?

"A me è stato chiesto di fare il possibile per limitare i danni e questo farò agendo su un tasto ben preciso. Dopo 20 anni di immobilismo in questo senso serve un cambio di visione della struttura base".

Tradotto significa cosa?

"Basta seguire le esigenze delle clientela, è necessario e irrinunciabile rivedere il sistema, eliminare alcuni privilegi: linee dedicate a pochi, autobus spesso vuoti, doppioni. Le difficoltà di cassa ci spingono a soluzioni drastiche e noi dovremo essere bravi a farle senza creare troppi disagi all’utenza".

A proposito di linee improduttive e autobus vuoti, come la mettiamo con la ‘12’ (piazza Ugo Bassi, stazione, biglietteria marittima e Zipa del porto), completamente inutile?

"Sono d’accordo con lei, ma su quella linea resiste un vincolo contrattuale che non possiamo sciogliere. Dal sindaco, con cui c’è una totale sintonia, ho avuto il via libera per non rinnovare quel contratto".

Intanto il ‘12’ gira vuoto e il ‘10’ (percorso identico, ma meta finale la Fincantieri e non la Zipa), con centinaia di passeggeri al mattino diretti al lavoro, lo avete cancellato a cavallo di Ferragosto: perché?

"Dal primo giorno di questo orario estivo-festivo ridotto (dall’11 fino al 24 agosto, ndr.) abbiamo monitorato la situazione e quando ci siamo accorti della problematica abbiamo raddoppiato le corse sulle linee alternative, l’1/3 e l’1/4, e infatti in questi ultimi giorni il problema sembra risolto (a parte il fatto che il ‘10’ arriva davanti al cancello dell’arsenale, mentre le linee alternative scaricano i lavoratori in piazza Kennedy che poi se la fanno a piedi, ndr.)".

A tal proposito, proprio su questa linea nei giorni scorsi alcune passeggere hanno denunciato sui social di essere state vittime di palpeggiamenti e di non aver potuto scendere dal bus a causa del comportamento di alcuni di questi lavoratori: lei è a conoscenza degli episodi?

"L’ho appreso leggendo i giornali, nessuna di quelle signore è venuta in azienda a segnalare l’accaduto o ha pensato di denunciare la cosa alle forze dell’ordine. Potevano rivolgersi all’autista, ma nessuno di loro l’ha fatto. Sia chiaro, se quei fatti sono accaduti sarebbe molto grave, ma invece di attivare i social avrebbero potuto scegliere altre strade".

Sul fenomeno dei cosiddetti ‘portoghesi’ pensa a delle modifiche nel sistema di verifica?

"I controlli ci sono, ma non basta, serve una campagna sociale per spingere chi non paga il biglietto a farlo, magari fidelizzando gli utenti virtuosi".

L’appalto dei verificatori è esterno, pensa di riconfermarlo?

"Sono più favorevole a una internalizzazione del servizio, affidato a personale motivato che abbia piacere di farlo. Con chi non paga serve fermezza, ma anche tatto e sensibilità".