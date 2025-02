"Tagli da Roma, un salasso. Meno servizi ai cittadini"

Per il solo 2025 il Comune di Fabriano subirà una riduzione del Fondo per l’equità dei servizi di 43mila e 151 euro, del Fondo di solidarietà di 71mila e 215 euro e dovrà accantonare un contributo alla finanza pubblica di 71mila e 739 euro, che negli anni 2026 e 2027 aumenterà a 143mila annui e nel 2029 salirà ancora di più. A queste voci si sommano, poi, i tagli dovuti alla legge di bilancio del 2024 che per il 2025 valgono 107mila e 829 euro e proseguiranno fino al 2028. "Un salasso che si tradurrà in meno servizi per i cittadini, senza che dalla Regione sia stato previsto alcun sostegno ai Comuni", dice il sindaco Daniela Ghergo.

Il Consiglio comunale ha comunque approvato la scorsa settimana una variazione di bilancio di oltre tre milioni di euro, di cui due milioni e 800mila destinati agli interventi post alluvione 2022 nelle frazioni, e la variazione del Piano triennale dei lavori pubblici. "Mettiamo a terra una serie di interventi rivolti alla sistemazione di strade, fossi, scarpate, dissesti che insieme alle asfaltature in via di completamento miglioreranno sensibilmente la sicurezza e l’immagine della città, garantendo in particolare nelle frazioni condizioni migliori di percorribilità e prevenzione. Il riconoscimento da parte della Protezione civile di un importo così rilevante, oltre ad essere indice dei danni che abbiamo subito dal maltempo, è un ottimo risultato raggiunto dal Comune che grazie all’assessore Lorenzo Vergnetta e agli uffici ha segnalato con precisione e dedizione e rendicontato con relazioni e documentazione fotografica tutti i danni verificatisi".

Poi, nello specifico, il primo cittadino ha detto: "Sulla voragine di Albacina siamo già intervenuti prima di ottenere il finanziamento, mentre su tutti gli altri interventi è in atto la progettazione che ci consentirà di intervenire quanto prima per la risoluzione delle tante criticità". Con la variazione si fa fronte, inoltre, ad alcune necessità sopraggiunte come la manutenzione ordinaria del soffitto della scuola "Giovanni Paolo II" per 30mila euro (l’Amministrazione continuerà a monitorare l’andamento dei lavori, fornendo aggiornamenti sulla riapertura completa della scuola) e il costo dell’affitto e utenze dell’ex Seminario per gli studenti della scuola "Mazzini" in fase di completamento. Infine, vengono recepite le risorse per il progetto di valorizzazione della carta tradizionale fabrianese per 22mila euro e il progetto di sponsorizzazione delle rotatorie cittadine.