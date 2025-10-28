Tagli e caos, via il coordinatore dei turni. Si torna al passato: ecco Prosciutti

In attesa delle motivazioni della sentenza della Corte dei Conti che ha decretato Conerobus come società ‘controllata’ e non ‘partecipata’ e degli effetti che la stessa avrà nel futuro, l’azienda opera un cambio tecnico di rilievo. Via il coordinatore d’esercizio Aldo Bergantino, al comando del servizio torna Andrea Prosciutti, ormai dirigente di grande esperienza e con incarichi importanti al tempo dell’ingegnere Sergio Talamonti. Una decisione presa alla fine della scorsa settimana dalla dirigenza di Conerobus alla luce delle criticità che l’utenza sta vivendo da svariati mesi a questa parte. Forse quel cambio andava fatto prima, anche se non sarà probabilmente lo spostamento di pedine a modificare il trend negativo del servizio di trasporto pubblico locale nel capoluogo. Bergantino resta all’interno di Conerobus e di fatto va a occupare la casella lasciata vuota dall’attuale Direttore generale (per la precisione andrebbe definito Procuratore), Paride Gasparini, con la delega al progetto filoviario. Prosciutti è un veterano di Conerobus, per tanti anni sempre allo stesso servizio, poi qualcosa è cambiato con la precedente gestione dell’azienda, ai tempi in cui il presidente era Muzio Papaveri. Poco prima dell’insediamento del nuovo Cd’A, con il socio di maggioranza, il comune di Ancona, che aveva cambiato colore, Bergantino è stato promosso ‘Alto funzionario’ (esistono delle sigle numeriche per individuare la categoria) e da oltre due anni e mezzo si occupa di movimentazione e formazione dei turni, al di sotto soltanto di Alessandro Di Paolo, Direttore d’esercizio in Conerobus. In pratica Aldo Bergantino negli ultimi anni si è occupato dei turni dei lavoratori, gli autisti in particolare. E i rapporti tra le due parti non sono sempre andati d’amore e d’accordo. Del resto non deve essere stato facile per Bergantino occuparsi di un settore maledettamente difficile dopo i continui tagli del servizio applicati dal nuovo management di Conerobus: i primi nell’estate del 2024, poi quelli vigorosi e al limite della follia, la scorsa estate, in particolare a cavallo di Ferragosto, per concludere con il -11% di corse con il nuovo orario invernale. Seguendo i dettami dei soci, a partire dal Comune di Ancona, Bergantino ha applicato le richieste della politica, non sempre in maniera felice e non sempre per colpa sua. I fortissimi disagi provocati al settore scolastico e a quello lavorativo, tra i pendolari del mattino alla stazione ferroviaria e gli operai della Fincantieri, hanno provocato e tuttora stanno provocando proteste tra gli utenti. D’ora in avanti a prendere in mano la patata bollente sarà Andrea Prosciutti, mentre come ricordato all’inizio, Bergantino si prepara a occuparsi della rete filoviaria, non appena dal Ministero dei Trasporti arriverà il via libera al progetto del nuovo ‘anello’ con le modifiche apportate rispetto al piano della vecchia gestione. Gasparini dunque resta al suo posto di co-gestione tecnica di Conerobus assieme all’Ad Giorgio Luzi e non tornerà al settore per cui era stato ingaggiato circa due anni fa, appunto la filovia.