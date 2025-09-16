Taglia il braccialetto e scappa. L’aggressore dell’avvocatessa ora è ricercato dappertutto

Evade dai domiciliari dopo aver tagliato il braccialetto elettronico, ora è ricercato. A fuggire è stato il siciliano di 41 anni che il 2 aprile scorso aveva aggredito una avvocata del foro dorico all’uscita del parcheggio degli Archi. L’uomo aveva messo le mani attorno al collo della donna che difendeva la sua ex compagna in una causa civile e che lo aveva denunciato per stalking. Ora c’è apprensione e paura per entrambe le donne perché più volte minacciate dal 41enne. La notizia della sua evasione dagli arresti domiciliari è arrivata ieri mattina agli avvocati delle due vittime, la ex compagna, rappresentata dall’avvocato Alessandro Calogiuri, e l’avvocata, rappresentata dall’avvocato Gianni Marasca.

Il siciliano è evaso dall’abitazione di una amica, in provincia di Siena, dove era stato confinato con il braccialetto elettronico, una misura cautelare alternativa alla prigione che aveva ottenuto dopo due mesi di carcere. E’ stata la sua coinquilina ad avvisare i familiari del siciliano, non vedendolo più a casa e notando il braccialetto rotto. La segnalazione è arrivata anche ai carabinieri di Siena. Nei confronti delle due donne ha due procedimenti penali in corso, entrambi per stalking, lesioni e minacce e si teme sia diretto da loro. Per entrambi la Procura ha chiesto il giudizio immediato. Nei confronti della ex compagna il processo è stato già fissato e inizierà il 7 ottobre prossimo. Nei confronti dell’avvocata l’udienza deve essere ancora fissata. Come abbia rotto il braccialetto deve essere ancora ricostruito ma di fatto si sono perse le tracce del 41enne. Fino al 25 luglio scorso il siciliano era in carcere a Como. Era finito dietro le sbarre perché aveva violato una disposizione del giudice, aveva un divieto di avvicinamento e di comunicazione nei confronti della ex compagna e anche nei confronti della avvocata aggredita agli Archi. Il 41enne aveva cercato di contattare più volte la ex convivente tramite le piattaforme di messaggistica istantanea. La donna aveva avvisato il Commissariato di Osimo e il gip aveva subito aggravato la misura con la custodia in carcere. Rintracciato a Como era stato portato in carcere. La difesa aveva fatto istanza per i domiciliari con braccialetto poi concessi dal tribunale dorico. Si era opposto alla decisione l’avvocato Calogiuri che tutela la ex compagna del 41enne. "C’è tanta delusione e tanta paura dopo questa evasione – dice il legale – speriamo che nulla di più grave ora accada e speriamo che vengano applicate tutte le misure necessarie per assicurare questa persona alla giustizia".