Tagliata la quercia in via Papa Giovanni XXIII. Legambiente all’attacco: "Non c’era il permesso"

La grossa quercia accanto alla farmacia, lungo via papa Giovanni XXIII a Camerano, non c’è più. E’ stata tagliata nel giro di poco e con grossa sorpresa dei cameranesi che nel giro di una mattina se la sono vista portare via. "Il Comune non aveva l’autorizzazione per farlo – afferma Vittorio Baldarelli di Legambiente -. Mi sono recato sul posto quando gli operai stavano lavorando e mi sono informato. I lavori si sono fermati non appena ho iniziato a muovere le acque ma ormai il danno più grosso è fatto". La sorpresa per l’ambientalista, che ha anche contattato la Municipale, è stata grande tanto che ha deciso di andare fino in fondo. Il tema a Camerano, come altrove, è molto sentito ma sempre nella cittadina tempo fa aveva destato scalpore la rimozione di tutte le piante ad alto fusto che costeggiavano da sempre la strada che porta a Varano, via Fontanine, fatto che aveva scatenato una serie di polemiche cui l’amministrazione comunale di allora aveva dovuto far fronte.