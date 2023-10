"Tagliati fondi del Pnrr: il Comune di Jesi potrebbe andare in difficoltà" Il capogruppo regionale del Pd Maurizio Mangialardi denuncia il definanziamento di 6,2 milioni di euro per progetti inseriti nel Pnrr a Jesi, che rischia di creare serie difficoltà al Comune. Tagliati fondi per l'adeguamento antisismico e per il consolidamento del cavalcavia di via Gramsci.