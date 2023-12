Tagliato lo striscione di protesta:: "Sconcertati, siamo stati sabotati"

Una rappresentanza dei commercianti del Cargopier di Osimo Stazione aveva protestato con un lungo striscione per il mancato completamento dei lavori di viabilità. È stato appeso lunedì scorso durante il sit in e recitava "Grazie sindaco Pugnaloni, tante parole, tante promesse zero fatti, come mandare in rovina le 200 famiglie del Cargopier". Ieri è stato ritrovato tagliato dai gestori nella parte che si riferisce a Pugnaloni. Qualcuno deve aver tolto le fascette a mano tagliandosi perché a terra sono state rinvenute piccole macchie di sangue. Sul posto i poliziotti del commissariato chiamati dai gestori del Cargopier che hanno sporto denuncia contro ignoti. "Siamo sconcertati – dice la consigliera comunale delle Liste civiche Monica Bordoni – era stata messa in piedi una protesta civile e nel pieno rispetto delle norme, ma utile a far capire bene alla comunità le gravi condizioni in cui si trovano a lavorare gli esercenti del luogo. Un comportamento inaccettabile ed inammissibile che vogliamo denunciare con forza. Si stenta a credere che una manifestazione di protesta democratica venga sabotata in questo modo".

A detta degli stessi negozianti i lavori per la rotatoria penalizzano molto dal punto di vista economico gli esercenti che si trovano a lavorare nella struttura, anche perché per arrivare al centro commerciale occorre percorrere una strada diversa e più accidentata da quella che dava accesso diretto al Cargopier.