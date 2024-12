Taglio del nastro a Sirolo. Ecco il nuovo Punto salute

Dopo Loreto e Filottrano, taglio del nastro a Sirolo per il nuovo Punto salute, che erogherà nuovi servizi per tutta la cittadinanza. Presenti alla cerimonia al distretto sanitario dell’ex ospedale San Michele, ieri mattina, il sindaco Filippo Moschella accanto all’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, e a tante autorità. "Abbiamo incrementato le borse di specializzazione a 150 dal 2022, ma per formare nuovi professionisti servono dieci anni – ha ribadito Saltamartini –. Nonostante ciò, le Marche continuano a distinguersi come una delle cinque regioni benchmark nel settore sanitario, accedendo così a risorse premiali dal Fondo sanitario nazionale. Questi fondi ci consentono di investire in tecnologie avanzate, di ampliare l’offerta ambulatoriale e rafforzare la nostra rete sanitaria. La nostra rete ospedaliera, con l’ospedale Torrette di Ancona confermato per il terzo anno consecutivo come il migliore ospedale pubblico d’Italia, e con il supporto delle tecnologie elettromedicali più avanzate come certificato da Agenas (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali), deve essere un motivo di grande orgoglio per la nostra regione".