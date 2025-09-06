Taglio del nastro per il polo scolastico

Giusto in tempo per la campanelli, taglio del nastro, mercoledì (ore 10,30) per il quinto e ultimo stralcio del progetto Mics, l’innovativo polo scolastico di via Venezia, a Moie, realizzato con strutture, servizi e una concezione architettonica all’avanguardia. La prima inaugurazione risale al 27 ottobre del 2012, mentre quella di mercoledì segna l’ultima tappa del complesso e articolato progetto, avviato dalla prima giunta Carbini.

La cerimonia di inaugurazione, realizzata in collaborazione con l’Istituto comprensivo "Carlo Urbani", si aprirà con i saluti istituzionali e il benvenuto musicale degli studenti della scuola media a indirizzo musicale. Seguirà il taglio del nastro e la visita ai nuovi locali. Saranno presenti, oltre alle autorità comunali e alla dirigente scolastica Cinzia Spogli, una rappresentanza dell’Ufficio scolastico regionale, l’architetto Nazzareno Petrini, che ha curato il progetto, la responsabile dell’Ufficio tecnico comunale Nicla Frezza e la sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi Alice Marzioni. Ospite padre Armando Pierucci, direttore dell’Istituto Magnificat di Gerusalemme proprio di Maiolati.

L’importo del quinto stralcio era previsto in 2 milioni di euro, di cui 1 e 82.831 euro dal bilancio comunale e 917.169 euro da fondi regionali confluiti nel Pnrr. Per l’adeguamento dei prezzi il Ministero Infrastrutture Trasporti per coprire il vertiginoso aumento che si è registrato in questi anni, ha aggiunto altri 673.758 euro.