Taglio del nastro per l'azienda agricola "La Follonica", un sogno di due viticoltori

Taglio del nastro con il sindaco Sandro Barcaglioni (foto) per l’azienda agricola "La Follonica", proprio sul monte Follonica. Una vigna di oltre 50 anni coltivata a Verdicchio, ma anche Trebbiano, Biancame, Montepulciano e Sangiovese e custodita dai viticoltori di prima generazione Lorenzo Brecciaroli e Leonardo Fiorenza. "Siamo amici fin da ragazzini – spiegano – e uniti dalla passione per il vino. Nasciamo, prima di tutto, come bevitori. Ci innamoriamo della viticoltura da braccianti in una grande cooperativa vinicola. Diventati sommelier abbiamo maturato il sogno di diventare produttori". "Mi avvicinai alla vinificazione 18 anni fa – spiega Leonardo - grazie alle 3 viti di uva fragola che nonno Francesco aveva in giardino. Uscì il per nulla egocentrico "Leodoc", in edizione limitata di 2 bottiglie. Ci riprovai nel 2009 alzando la produzione a 12. I pochi parenti che ebbero il coraggio di assaggiarlo si limitarono a dire "è rosso". Oggi, quel gioco si è trasformato in lavoro a tempo pieno, ma lo spirito è rimasto lo stesso".