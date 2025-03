Taglio di alberi al "Mannucci", il dirigente: "Erano malati e pericolosi"

Taglio di alberi al liceo artistico Mannucci. Fuori dall’istituto scolastico di via Buonarroti non è rimasto più nemmeno un tronco. Via tutti i pini. Lo scenario che si è presentato in questi giorni sembra quello che si vede dopo un tornado. In azione un’opera di abbattimento completa che ha fatto arrabbiare i residenti della zona che si sono chiesti il motivo di una scelta così radicale. "Erano malati e pericolosi – spiega Luca Serafini, dirigente scolastico del liceo artistico – non è stata una decisione della scuola perché la sede è gestita dalla Provincia. Purtroppo le ultime ondate di maltempo, le forte raffiche di vento che hanno interessato la città nei mesi scorsi, avevano portato un ramo a spezzarsi (foto) e finire sulla ringhiera e in parte sulla strada pubblica. E’ andata bene che nessuno sia rimasto ferito. Dopo un controllo delle alberature è emersa la necessità di abbatterli ma verranno sostituiti con nuovi alberi più adatti al contesto ambientale e urbano". Il preside ha avvisto studenti e personale scolastico delle operazioni.

m.v.