Taglio discutibile. Bocciato da tutti. Ma ora si cambia

Era ottobre scorso quando alla spiaggia delle Terrazze qualcosa era iniziato a cambiare. Per far posto ad un campo da tennis vista mare, provvisorio, allestito per girare alcune scene del film "Il Maestro", prodotto dalla Indigo Film e per la regia di Andrea Di Stefano, sono stati tagliati 23 alberi di leccio, poi quantificati non tutti in tronchi pieni ma anche in polloni (rami minori). Il Parco del Conero, che aveva visionato il progetto nei mesi precedenti, aveva dato il nullaosta con il vincolo che la produzione si impegnava a ripristinare non solo quello che c’era prima ma anche in meglio.

Il taglio delle piante non era piaciuto agli anconetani e agli habitué della spiaggia, una tra le più selvagge e naturali della riviera, senza stabilimenti e senza ristoranti. Era seguita una scia di polemiche a cui anche la minoranza politica del Comune aveva chiesto spiegazioni. Erano seguiti comunicati, conferenze stampa per far capire alla città che nessuno aveva danneggiato nulla ma si trattava solo di una cosa provvisoria che avrebbe portato benefici alla spiaggia stessa e a costo zero per Comune e Parco perché la messa a dimora delle nuove piante e il ripristino del luogo è stato a carico della produzione cinematografica che ha tirato fuori 30mila euro.

I carabinieri forestali avevano fatto diversi sopralluoghi, uno anche con un drone per riprendere e fotografare l’ambiente prima e dopo il set. La Procura aveva ricevuto una informativa dai militari ed era pronta ad aprire un fascicolo per deturpamento del paesaggio ma questo non è stato riscontrato e il caso è stato archiviato.

