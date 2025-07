Tajani lancia i candidati. A breve gli altri quattro tra cui anche la Biondi fuoriuscita dalla Lega

Il vicepremier Antonio Tajani ad Ancona per lanciare la campagna elettorale per le Regionali del prossimo autunno presentando cinque candidati di Ancona. Ma anche per parlare del decreto alluvioni, "un segnale di attenzione del governo", e della battaglia per "allargare la Zes alle Marche": il parlamento ha già approvato un testo proposto da Francesco Battistoni, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, "ora vediamo cosa si potrà fare con Bruxelles, stiamo trattando, vediamo se riusciamo a spuntarla". Il ministro degli affari esteri, insieme al coordinatore Battistoni, ha alzato il velo sui primi cinque candidati di Ancona, che sono Mirko Bilò e Lindita Elezi, consiglieri regionali uscenti, Tiziano Consoli, sindaco di Maiolati, Manuela Caucci e Marco Battino, assessori di Ancona.

Gli altri quattro saranno annunciati a breve, tra questi ci sarà anche l’assessore uscente Chiara Biondi, che passa dalla Lega a Forza Italia: "Per amministrare bene una regione servono anche persone che hanno dimostrato di saperlo fare nel modo migliore. Ora dobbiamo prepararci per fare bene anche nei prossimi cinque anni – ha spiegato ancora Tajani –. Perché non bastano cinque anni per risolvere tutti i problemi di una regione che non è stata amministrata così bene, in passato, così come il capoluogo". Tajani s’è quindi soffermato su tre temi che stanno particolarmente a cuore a Forza Italia: sanità, lavoro e imprese. "La sanità non è solo liste d’attesa, o tutela degli operatori che troppo spesso vengono aggrediti – ha affermato ancora Tajani –. Mancano medici, mancano infermieri, serve una strategia nazionale, non è sufficiente quello che fanno le Regioni. Dobbiamo fare di più. La sanità significa anche non ingolfare gli ospedali, lì ci deve andare soltanto chi ha veramente bisogno. Come si capisce se uno ha veramente bisogno? Attraverso la medicina di prossimità, quindi noi vogliamo rinforzare la rete territoriale, medici e farmacie. Abbiamo già cominciato a far sì che le nostre farmacie possano essere erogatrici di servizi per i cittadini. Così come abbiamo abolito il test di ingresso nella facoltà di medicina perché abbiamo bisogno di più medici e infermieri. Non possiamo bloccare i nostri giovani migliori". Tajani ha annunciato anche che a settembre il partito lancerà una grande campagna per ridurre la pressione fiscale alle imprese: "Stiamo lottando per abbatterla dal 35% al 33% per creare una base imponibile a 60mila euro per l’Irpef, una battaglia che interesserà anche tante piccole e medie imprese e partite Iva di questa regione. Noi abbiamo il dovere di sostenere il ceto medio che è la colonna vertebrale dell’economia nazionale". Tajani ha affrontato anche il tema del salario, delle idee legate alla detassazione dei premi di produzione e degli straordinari, per arrivare a "un salario ricco, non uno minimo". E ha ricordato anche la battaglia per cercare di aumentare le pensioni minime. In ultimo un’anticipazione, quella che le Marche i primi di settembre ospiteranno a San Benedetto la tre giorni di Azzurra Libertà 2025, festa nazionale di Forza Italia giovani.