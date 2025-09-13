Tajani: "Ora la tua forza è andare avanti"

Non sono mancate le reazioni alla denuncia del candidato Marco Battino, in primis quella del ministro Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, intervenendo dal palco di Azzurra libertà, kermesse dei giovani del partito, da San Benedetto del Tronto. "Ieri sera un giovane assessore di Ancona, candidato come indipendente per le regionali nelle Marche nelle liste di Forza Italia ha ricevuto minacce di morte. Io credo che la sua forza sia quella di fare un salto contrario rispetto a quelli che ti hanno minacciato: andare avanti con le proposte, con la buona amministrazione".

Poi una nota di Francesco Battistoni, segretario regionale di Forza Italia Marche e deputato azzurro: "A nome di Forza Italia Marche desidero esprimere la mia solidarietà e la mia vicinanza a Marco Battino, vittima la scorsa notte di un atto violento e antidemocratico. La politica, come ha ribadito ieri in Parlamento il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani è confronto e dialogo, anche e soprattutto nelle diversità di opinione. - ha proseguito Battistoni -. Insultare, oltraggiare e aggredire fisicamente una persona è invece il metodo di chi si esclude automaticamente dal vivere civile e adotta un metro di confronto violento e pericoloso. Non stupisce che l’aggressione subita da Battino arrivi a poche ore dagli insulti e le calunnie che il M5s ha rivolto al ministro Tajani – osserva – È evidente che il clima d’odio e di intolleranza che certa politica alimenta, sta generando atteggiamenti emulativi dove l’avversario politico diventa nemico. Non va bene, è davvero insopportabile". Per Forza Italia, conclude, "non è questo il modo di fare politica. A Marco, rinnovo la mia vicinanza e stima e l’invito a non farsi intimorire ma di proseguire a testa alta nella sua campagna elettorale con la forza delle sue idee e con i suoi valori".