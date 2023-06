Talenti e start up, ecco il vincitore della tappa anconetana

"Talentis GI Startup program", progetto di Confindustria Giovani dedicato alle startup, ha fatto tappa alla sede Confindustria Marche per una delle 7 giornate di preselezione in Italia. "Siamo orgogliosi che le Marche siano state scelte come tappa per tutto il centro Italia, è un riconoscimento del lavoro svolto nella nostra regione e da parte nostra come gruppo giovani – le parole di apertura dell’evento da parte del Presidente del Comitato regionale Giovani imprenditori delle Marche, Massimiliano Bachetti – Nella nostra regione ci sono molte startup, la nostra mission è quella di metterle in mostra per attirare gli investitori".

Il vicepresidente dei Giovani Imprenditori Andrea Marangione ha evidenziato "l’importanza che le aziende tradizionali supportino le startup che in Italia fanno fatica a trovare capitali o canali di sviluppo. La realtà manifatturiera delle imprese marchigiane è un’eccellenza non solo italiana ma per il mondo". Il vicepresidente di Confindustria Marche e Presidente di Confindustria Ancona, Pierluigi Bocchini, portando i saluti del Presidente Roberto Cardinali, ha evidenziato "il rapporto osmotico tra aziende marchigiane e startup che rappresentano un’innovazione vitale. Nel primo trimestre 2023 si sono iscritte 327 nuove imprese, 3,2% del totale nazionale; Ascoli Piceno è ottava provincia in Italia con il 5,34, un eccellente risultato. Tutte le istituzioni stanno collaborando a questo".

Terminati gli interventi introduttivi, gli ideatori delle start up selezionate hanno illustrato il loro progetto alla giuria, composta da Sara Bettanin (Innovation specialist A2A), Lorena Rigamonti (Marketing and digital operations TeamSystem), Marco Cucculelli (Delegato del Rettore Università Politecnica delle Marche), Enrico Battistelli (Incubatore Bp Cube), Giacomo Bizzarri (Incubatore The Hive), Simone Orsini (Università Politecnica delle Marche), Davide Broccoli, Alessio Castricini, Daniele Crognaletti e Pietro Straccia (Presidenti dei Gruppi Giovani Imprenditori di Confindustria Pesaro Urbino, Macerata, Ancona e Ascoli Piceno).

Il verdetto finale ha premiato, come vincitrice della tappa di Ancona, la proposta della MLR che ha così guadagnato il pass per la finale nazionale di Capri. Menzione speciale TeamSystem alla startup Saluber; menzione speciale A2A alla startup E-Mod.