Talento e sana follia. Il poliziotto Marini:: "Voglio essere esempio per tutti i giovani"

di Giuseppe Poli

Il questore Capocasa lo ha definito "un mix di energia, talento e sana follia": è Tommaso Marini, schermitore anconetano campione del mondo in carica. Compirà 24 anni tra meno di una settimana e tra un appuntamento di Coppa del Mondo e l’altro, in mezzo all’intenso programma di allenamenti che dovrà condurlo al massimo della forma alle prossime Olimpiadi di Parigi per cui è già qualificato, l’atleta delle Fiamme Oro e del Club Scherma Jesi ha presenziato con orgoglio, in prima fila, alla festa della Polizia di Stato alle Muse.

Dopo un periodo di lontananza dalle pedane per un infortunio alla spalla che lo ha costretto a operarsi, Marini è tornato prepotentemente alla ribalta del fioretto mondiale a inizio 2024, conquistando l’oro individuale in due tappe di Coppa del Mondo, prima a Parigi, poi al Cairo, e al momento è secondo nel ranking mondiale della Fie, la federazione internazionale, dietro all’americano Nick Itkin e davanti all’egiziano Mohamed Hamza. "Mi fa molto piacere partecipare a questa festa che ci unisce, sono orgoglioso di indossare questa uniforme portata da uomini e donne che garantiscono la nostra sicurezza. Io nel mio piccolo voglio essere un esempio per i giovani attraverso lo sport".

Le Olimpiadi di Parigi sono l’appuntamento dell’anno, il sogno di ogni giovane sportivo, l’appuntamento clou che Tommaso Marini sta preparando ormai da mesi, consapevole anche delle responsabilità che avrà all’appuntamento a cinque cerchi, visto che è la stella del fioretto maschile di quella nazionale azzurra guidata dallo jesino Stefano Cerioni.

"Sto bene – racconta ancora, seduto in prima fila alla cerimonia della Polizia di Stato –, sono appena tornato dal ritiro che s’è concluso ieri (martedì, ndr) a Roma. Sicuramente è un periodo molto carico, ci stiamo preparando per affrontare il tour asiatico, in quanto abbiamo due gare di Coppa del Mondo a maggio, una a Hong Kong e una a Shanghai, il che ci terrà fuori tutto il mese, in Asia, per arrivare a questi due appuntamenti".

Le prime gare di Coppa del Mondo hanno sancito il suo ritorno ai massimi livelli, lo conferma anche Tommy: "Ho vinto due gare di Coppa, venivo da un infortunio, è stato un lavoro in salita ma subito con delle conferme positive. Che ci dicono che sto e stiamo lavorando bene".

A Parigi e al Cairo due segnali importanti che l’infortunio è decisamente superato e che è di stimolo sulla strada verso Parigi: "Me la sono cavata molto bene. Parigi, ovviamente, è l’appuntamento più importante e penso di stare facendo un buon lavoro, pronto a dare il massimo". Ora queste due tappe di Coppa del Mondo per testare la condizione in vista di Parigi: "Sono qualificato, quindi sono più tranquillo e sfrutterò anche queste occasioni per farmi trovare al meglio della condizione alle Olimpiadi".

Anche se prima dei Giochi olimpici e dopo le due gare di Coppa del Mondo in Asia ci saranno altri appuntamenti: "Ci saranno anche i campionati italiani – conclude Tommaso Marini –, dove appunto gareggerò con la divisa della Polizia di Stato, quella che indosso anche in questa circostanza. E poi ci saranno i Campionati Europei (che sono in programma a Basilea nella seconda metà di giugno, ndr), altra occasione in cui sarà importante fare il meglio possibile per presentarsi all’Olimpiade con un ranking alto".