Talento e scuola Marini il figlio d’oro di Ancona

Andrea Massaro

Il talento è un dono di natura. Non si conquista. Se poi a questo si uniscono l’allenamento, la disciplina, i segreti di una scuola inesauribile, si diventa campioni. Non bisogna avere paura di dirlo, anche se il frutto di tanto genio arriva da una provincia piccola e modesta come la nostra. Tommaso Marini è il figlio più bello di Ancona. Un ragazzo che nessuno conosceva, che quando i coetanei passavano le ore a fumare su un muretto, si faceva le ossa in una palestra per imparare l’arte nobile della scherma. Da Ancona, la città di cui porta il marchio indelebile nel cuore, a Jesi, sede di una scuola mondiale senza rivali.