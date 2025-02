Tamberi alle Olimpiadi: "Tenterò un’impresa mai riuscita a nessuno. Non poteva finire così"

L’annuncio che conta lo aveva già dato martedì, sul palco dell’Ariston. Gianmarco Tamberi andrà avanti fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, quando avrà 36 anni e proverà a centrare il traguardo mancato a Parigi: un secondo oro olimpico, mai messo al collo da un saltatore in alto nella storia dei Giochi. L’incertezza sul futuro è stata rotta con le poche parole spese in tarda serata, ne serviva qualche altra in più per dare un quadro più ampio e “Gimbo“ lo ha dato, sempre nella città dei fiori, in una conferenza stampa organizzata da Bmw (uno dei suoi partner) per lanciare uno spot pubblicitario e rafforzare il sodalizio in vista dei futuri Giochi.

Accompagnato dalla moglie Chiara, presente in platea, l’azzurro ha allargato gli orizzonti della sua carriera e dato appuntamento alla rassegna a cinque cerchi. "Sono stati mesi difficili, non avevo il coraggio di pensare di rimettermi in gioco e sacrificare così tanto per un obiettivo così grande come le prossime Olimpiadi – ha detto –. Quando si prende una botta così si perde fiducia. Dopo Parigi avevo paura di riprovarci e fino ai primi di gennaio ogni giorno cambiavo idea. Poi mi sono reso conto che era una decisione di famiglia, non solo personale. Mia moglie Chiara non mi ha mai spinto verso qualcosa, ma quando dicevo che volevo andare avanti le vedevo negli occhi un’altra luce. Sa quanto sia importante per me e per noi non chiudere come è successo a Parigi. La gente stessa mi fermava chiedendomi di rimettermi in gioco".

Non è dato sapersi se i propositi di una famiglia più numerosa siano da rimandare a dopo i Giochi o se nel frattempo i due progetti, di vita e di lavoro, si fonderanno. "Io e Chiara lo desideriamo tantissimo, speriamo di poter avere presto quello che sarebbe il dono più grande. Io spererei in una femmina, una piccola Chiara. Vedendo una piccola lei per casa penso che dovrete venirmi a prendere per andare ad allenarmi".

Più a breve termine, Gimbo nega di avere ancora un calendário preciso riguardo alle gare del 2025, perché saranno le risposte del fisico a dare un indirizzo. "Ho sempre detto che Parigi sarebbe stata l’ultima gara e quindi quando gareggiavo con gli antidolorifici non ho mai pensato a una cura conservativa – risponde in conferenza –. Ho spinto il corpo al limite. Adesso, se devo andare avanti quattro anni, la priorità è risolvere i problemi fisici. Lo sto facendo già da prima che decidessi di andare avanti, perché volevo dire a me stesso che nel caso non avrei perso tempo. Sto già facendo di tutto affinché il corpo non abbia bisogno di infiltrazioni. Quest’estate ai Mondiali di Tokyo vorrò gareggiare, non posso fare un anno sabbatico, ma la priorità è recuperare".

Al suo fianco non c’è più Michele Palloni ed è annunciata una nuova figura. "Giulio Ciotti rimarrà con me – annuncia ancora Tamberi – Da quando ho lasciato mio padre ho iniziato io a scrivere il programma di allenamento, è un carico in più, Michele mi ha aiutato molto a svolgerlo. Lui ora tornerà alla pallavolo che è il suo sogno. Verrà sostituito con un performance therapist, una figura non molto in voga in Italia. Può fare quel che faceva Michele, ma ha anche un background fisioterapico. Indubbiamente la discriminante numero 1 rispetto al passato sarà tenere il corpo nel modo giusto per questo nuovo viaggio". Destinazione: Los Angeles. Senza prelucsioni sui risultati. "Mai nessun saltatore ha vinto due Olimpiadi, nessuno l’ha vinta a 36 anni. Sono cose che mi stimolano, pensare di fare qualcosa di mai fatto. Accontentarmi di una medaglia? Oggi è troppo presto per dire quale obiettivo posso raggiungere nel 2028".