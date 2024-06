Tamberi, debutto europeo

Il terzo giorno di Europei di atletica a Roma è quello di Gianmarco Tamberi, che stamattina scende in pedana allo stadio Olimpico per il suo debutto stagionale. Pensando a Roma ma, soprattutto, a Parigi. E’ la sua prima gara della stagione, visto che Gimbo ha rinunciato a prendere parte al meeting di Ostrava dello scorso 28 maggio perché proveniva da un leggero problema al ginocchio, ma ha voluto essere presente a questi Europei. Scende in campo Tamberi e con lui lo show, quello che da sempre caratterizza le performance del campione olimpico, mondiale ed europeo in carica, quello che l’anconetano riesce a trasmettere al pubblico anche e soprattutto oggi, all’Olimpico. Oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma disputate nel 2021, oro agli Europei di Monaco di Baviera nel 2022, quindi ai Mondiali di Budapest lo scorso anno: ecco la magica sequenza con cui il prossimo portabandiera olimpico dell’Italia si presenta nello stadio della Capitale: "Esordire a Roma porta tanta pressione ma io amo la pressione – ha detto Gimbo nella conferenza stampa di presentazione della manifestazione –. Quando gareggio voglio sempre vincere, ma in questa stagione il focus è tutto su Parigi. A Roma l’obiettivo è la performance, è saltare il più in alto possibile. Non ho gareggiato a Ostrava perché volevo avere sensazioni più positive. Maggio è stato un mese molto complicato, in cui ho avuto problemi a un ginocchio e sono stato in difficoltà sul piano mentale".

Nei mesi scorsi Tamberi ha dichiarato spesso che durante la preparazione avrebbe monitorato la sua condizione per evitare problemi fisici. Meglio Ostrava che un appuntamento più importante. Il saltatore azzurro sembra aver recuperato la condizione giusta per affrontare il test europeo, Roma dirà molto su come sta Gianmarco Tamberi in chiave olimpica: "Questo è il momento giusto per cominciare – ha detto ancora Tamberi –. E’ vero che il contesto è molto importante, ma quando le cose si fanno complicate, inizio a divertirmi. La squadra azzurra è un gruppo fantastico. Sono orgoglioso di essere il capitano. E’ un momento splendido per tutta l’Italia dell’atletica".

E Tamberi non poteva mancare. Qualificazioni oggi dalle 11.30 in poi, la finale del salto in alto è in programma martedì dalle 20.30. Ancona, le Marche e l’Italia fanno il tifo per il loro campione: in palio c’è un podio di interesse continentale, solo un antipasto a confronto del piatto principale, quello di Parigi, in programma tra meno di due mesi allo Stade de France.

Giuseppe Poli