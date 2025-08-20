Tamberi non ha deciso se andare al mondiale. Una decisione sofferta

Gianmarco Tamberi terzo nel ranking mondiale di salto in alto. Magra consolazione per il saltatore anconetano dopo le delusioni in pedana alla Diamond League in Polonia. D’altra parte Gimbo è diventato papà da pochi giorni, facile immaginare che la sua attenzione si sia spostata sulla piccola Camilla. Dopo la tappa in Slesia, ci sarebbe quella di venerdì prossimo a Bruxelles, sempre Diamond League, occasione in cui il campione dovrebbe misurare le proprie condizioni in vista del Mondiale di Tokyo in programma dal 13 settembre. Ma già dopo la delusione degli Italiani di Caorle Gimbo l’aveva detto, nell’intervista rilasciata al Carlino: "Ho voluto investire la prima parte dell’anno per curarmi in prospettiva Los Angeles, poi pensando ad allenarmi per capire se posso portare a casa una medaglia a Tokyo. Se mi rendessi conto che al momento valgo il 2,12 di Caorle, allora dovrei riprendere in mano tutto e capire se ha senso spingere sull’acceleratore. E prendere in considerazione che quest’anno sia stato utilizzato per guarire il ginocchio nel modo migliore". L’ipotesi, dunque, era quella di rinunciare a Tokyo. Poi sono arrivati il 2,20 saltato in Germania, la nascita della piccola Camilla, e il 2,14 di domenica scorsa in Polonia. Difficile a questo punto capire cosa farà Tamberi: potrebbe sfruttare l’appuntamento di venerdì a Bruxelles come ultimo test prima dei Mondiali e poi decidere se parteciparvi oppure no. Oppure potrebbe avere già deciso di non partecipare all’appuntamento iridato.