"Gimbo ha lanciato un segnale importante. Quando un atleta lascia una società civile per approdare in un gruppo sportivo militare è come se fosse arrivato al traguardo finale. Lui invece pensa il contrario, vuole andare oltre, ha tanto ancora da dare". Chi parla è Gabriele Di Giuseppe, direttore tecnico e allenatore dell’Atletica Vomano, uno dei fondatori nel 1991 della società con sede a Morro d’Oro in Abruzzo dove è tornato, dopo quasi dieci anni, Gianmarco Tamberi. L’altista dorico si è tolto in settimana la divisa gialloverde delle Fiamme Gialle per indossare nuovamente quella biancoazzurra. "E’ vero sono allenatore, ma tengo a precisare che l’allenatore di Tamberi è solo ed esclusivamente il suo papà, Marco" ci tiene a sottolineare Di Giuseppe". Che poi racconta degli inizi di Gimbo con il team abruzzese. "Era il 2009. Con noi ha vinto anche uno scudetto. E’ restato fino alla prima medaglia di peso. Il bronzo agli Europei under 20 di Tallinn con 2.25, nel 2011. Poi è approdato alle Fiamme Gialle, ma siamo rimasti sempre legatissimi, tenendo un rapporto eccezionale. Come per gli altri atleti non gli abbiamo mai chiesto nulla per il discorso legato al tesserino. E ne abbiamo avuti di atleti come Greco, Gibilisco, Capotosti, Borromei, Pelusi e il fratello di Gimbo che quest’anno abbiamo dato in prestito".

Un bel rapporto con il campione europeo di salto in alto: "Venti giorni fa Gimbo mi ha chiamato dicendomi che voleva tornare con noi. Ha avuto coraggio. Neanche gli ho chiesto il perché. Lo abbiamo accolto a braccia aperte. Cercheremo di accompagnarlo verso Tokyo 2021 nelle migliori condizioni. Lui deve stare solo tranquillo e allenarsi". Di Giuseppe esalta poi le doti umane e sportive di Tamberi. "Un ragazzo eccezionale, tranquillo, forte, diretto, istintivo, carismatico. Dice le cose come stanno, ma non chiede assistenzialismo. Non ci metteremo mai in testa di fargli fare l’attività secondo le nostre esigenze, ma deve fare solo quello che si sente, perché ha capacità sia tecniche, ma soprattutto mentali. E’ un personaggio che serve all’atletica italiana per risalire. L’atletica è spettacolo. Ricordo al PalaIndoor che portava gli amici per tifarlo. L’atletica deve essere questo, altrimenti gli altri sport ci passano. Lo vedo nel futuro come uomo immagine del nostro sport. Come società faremo di tutto per sostenerlo, creando tutti i presupposti affinché arrivi nelle migliori condizioni all’Olimpiade". Gimbo non solo atleta. "Vorrei che diventasse uomo immagine della Regione Abruzzo. Un campione di livello mondiale che promuova le bellezze turistiche e naturalistiche della nostra regione. Ho avuto un incontro con la segreteria per fissare un appuntamento con l’assessore regionale al turismo della Regione Abruzzo Mauro Febbo". Un marchigiano doc uomo immagine di una regione confinante? Chissà. Di sicuro mister Halfshave non finisce mai di stupire.

Michele Carletti