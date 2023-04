Tampona auto e fugge: pirata rintracciato

Una brutta esperienza quella vissuta la notte di Pasqua da una residente di Marzocca che è stata tamponata al semaforo da un pirata della strada. La donna non ha nemmeno avuto il tempo di rendersi conto di quanto accaduto che l’automobilista, responsabile di aver causato l’incidente, si era già messo in fuga. Il tamponamento si è verificato al semaforo di Marzocca alle 3,45 di lunedì.

La donna era diretta verso Senigallia quando si è fermata al semaforo per rispettare il rosso ed è stata urtata da un’auto. Ma lei non si è persa d’animo ed ha subito chiesto l’intervento dei carabinieri che, anche grazie alle descrizioni fornitogli sono riusciti a rintracciare il pirata in breve tempo. I carabinieri non si sono potuti avvalere delle telecamere di videosorveglianza, in quanto il semaforo ne era sprovvisto, ma fortunatamente i militari sono riusciti a ritrovare il responsabile.

Due settimane fa non è stata urtata per miracolo la Fiat 500 su cui viaggiavano mamma e figlia: le due erano ferme al semaforo della Penna in direzione sud quando un’auto ha imboccato contromano la loro corsia e si è fermata a pochi centimetri dalla 500. Anche in quel caso, non si è potuti risalire al responsabile a causa delle telecamere non funzionanti presenti all’incrocio.