Tampona e scappa Individuato il "pirata"

Ha tamponato l’auto di una donna incinta al centro commerciale di Collemarino e poi si è allontanato. Ma la conducente è riuscita a prendere i numeri di targa dell’auto in fuga e ha chiamato la polizia locale di Falconara che in breve tempo è riuscita a rintracciare il "pirata" della strada. Si tratterebbe di un anziano che potrebbe anche non essersi accorto di quanto era appena accaduto. Fatto sta che non solo ha tamponato l’auto della signora, ma l’ha anche costretta al trasporto all’ospedale Salesi visto il suo stato interessante. Al momento nei confronti dell’anziano non sono stati presi provvedimenti. Bisognerà capire l’esatta dinamica dell’accaduto e la consapevolezza di aver tamponato la macchina per poi tentare di dileguarsi nel tentativo di farla franca.