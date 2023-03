Tampona un’auto e fugge: rintracciata dai vigili

Venerdì pomeriggio un’automobilista senigalliese di 49 anni ha denunciato alla Polizia Locale di Senigallia di essere stata tamponata il giorno prima da una signora di mezza età, mentre stavano uscendo dalla Complanare e si stavano immettendo in via Giordano Bruno.

La signora, a bordo di una Fiat Panda, si era inizialmente fermata ma poi lei e la conducente della Opel Corsa, che aveva tamponato, si erano accordate per liberare la strada e fermarsi in via d’Aquino.

La responsabile però non si è presentata. La conducente tamponata ricordava alcuni numeri della targa, la marca e il modello del veicolo che aveva provocato l’incidente. La Polizia Locale a seguito di accertamenti e grazie alle immagini di video sorveglianza di alcune telecamere istallate lungo il percorso, ha rintracciato la responsabile, una 49enne senigalliese che ha riportato ferite lievi.

Le indagini sono ancora in corso e si provvederà con eventuali provvedimenti nei prossimi giorni. "Chiunque non si fermi, in caso di incidente con danno alle sole cose comunque ricollegabile al suo comportamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 302 a 1.208 euro" spiega Barbara Assanti, il comandante della Polizia Muncipale di Senigallia.