Tamponamento a catena in A14: otto feriti, uno grave

Ancona, 26 agosto 2025 – E’ stata una giornata di incidenti molto gravi quella di oggi a sud di Ancona. Attorno alle 13.30, l’ultimo in ordine temporale. Si è verificato in A14 fra i tratti di Loreto-Porto Recanati e Ancona sud in direzione nord. Due gli autoarticolati e quattro le auto che sono rimaste coinvolte a catena, in quello che pare sia stato inizialmente un tamponamento e poi un ‘secondo’ incidente in coda al primo. Otto i feriti, non gravi, a eccezione di uno, estratto dall’abbraccio metallico della sua auto, medicato sul posto e trasportato all’ospedale regionale di Torrette. E’ stata allertata anche l’eliambulanza.

L’automobilista che avrebbe provocato il primo tamponamento ha proseguito la sua corsa. Tantissima la paura tra i feriti, fortunatamente nessuno con parametri vitali compromessi, ma sotto choc per l’impatto e per la situazione di caos che si è creata nel giro di pochissimo in quel tratto, già trafficato. Gravi i disagi alla viabilità per oltre un’ora.

Solo attorno alle 15 erano state riaperte due corsie su tre. Il traffico è rimasto rallentato e gestito dalla Polizia stradale.

Gli altri due incidenti invece si sono verificati contemporaneamente attorno alle 10, uno a Castelfidardo e l’altro a Osimo. Il primo, lungo la statale 16 all’altezza dello svincolo per Numana, ha visto coinvolte due auto. Nessuno è rimasto ferito in maniera grave nonostante la strada sia stata temporaneamente chiusa alla viabilità per il tempo necessario ad effettuare i rilievi.

Quell’incrocio di fronte alla ditta Caltec è spesso teatro di incidenti anche mortali, e dopo anni di solleciti dovrebbero iniziare proprio a breve i lavori all’intersezione tra la statale 16 e la provinciale 23. Se il cronoprogramma verrà rispettato, condizioni meteo permettendo, il completamento dovrebbe avvenire entro maggio 2026.

Più grave invece quello avvenuto lungo via Segni, in zona Campocavallo, a Osimo appunto, dove per cause in corso di accertamento un’auto e un camion si sono scontrati.

Giunti sul posto immediatamente i mezzi del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento locale, mentre dall’ospedale di Torrette si alzava in volo anche l’eliambulanza. I pompieri si sono messi in moto subito per estrarre dalle lamiere dell’auto la donna, 40enne, che ne era alla guida. E’ stata caricata a bordo di Icaro e trasportata con un codice rosso al pronto soccorso di Torrette per lesioni varie.