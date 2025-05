Tamponamento, ferito un bimbo di 13 mesi

Momenti di apprensione, nella tarda mattinata di ieri, lungo la via Flaminia, andando verso il centro di Falconara. Per cause ancora in fase di accertamento, infatti, è stato registrato un tamponamento che avrebbe visti coinvolti due veicoli. Una volta che è partita la chiamata al Numero unico delle emergenze 112, in zona sono sopraggiunti i sanitari della Croce Gialla di Ancona, per prestare soccorso, oltre a una pattuglia di agenti della Polizia locale falconarese, per condurre i primi rilievi e disciplinare la viabilità. Il bilancio parla di tre persone che sono rimaste ferite, tra le quali anche un bimbo di circa tredici mesi. Per fortuna tutti e tre non sarebbero parsi in gravi condizioni, ma è stato ugualmente necessario trasportarli – in codice verde – al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Ancona-Torrette per svolgere tutti gli accertamenti del caso. Considerato l’orario di punta, proprio a cavallo dell’ora di pranzo, sono stati registrati inevitabili disagi alla circolazione stradale, che tuttavia è stata poi ripristinata nel corso dei minuti successivi. L’incidente si è verificato all’altezza del sottopasso di via Goito.