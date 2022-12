Tamponamento in autostrada a Camerano

Maxi tamponamento ieri mattina in autostrada, tra i caselli di Ancona sud e Loreto, in territorio di Camerano.

Nell’impatto due veicoli sono rimasti fortemente danneggiati ma per fortuna i passeggeri non hanno riportato ferite gravi. Sono stati medicati sul posto e poi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per accertamenti.

Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia autostradale di Porto San Giorgio intervenuta sul posto con una pattuglia. Il traffico è stato gestito dalla polizia, rallentato per almeno un’ora dal verificarsi dell’incidente. I mezzi sono stati poi rimossi.

si.sa.