Tamponamento a San Biagio di Osimo, tre le auto coinvolte

Maxi tamponamento a Osimo

Osimo, 16 gennaio 2023 – Maxi tamponamento con tre auto coinvolte in serata oggi in via Ancona a San Biagio di Osimo. Un ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in condizioni piuttosto gravi ma non preoccupanti. Ha 59 anni l’uomo, residente a Sirolo, al volante della Fiat Punto, una delle tre auto rimaste coinvolte nello schianto.

Nell’incidente sono rimaste danneggiate una Ford Fiesta condotta da un giovane campano di 25 anni e una Audi A4 con al volante un osimano di 26 anni.

Sul posto sono arrivate l’ambulanza della Croce Rossa, i Vigili del fuoco del distaccamento osimano per coadiuvare le operazioni di soccorso, gli agenti della Municipale per i rilievi e una pattuglia dei carabinieri del comando locale per la viabilità congestionata in quel tratto di solito trafficatissimo. Ancora al vaglio dei vigili le cause del tamponamento.