Tamponamento sulla Flaminia e auto in coda

Tamponamento tra due vetture, ieri mattina, lungo via Flaminia. A scontrarsi sono state due automobili intorno alle 8.30, nell’orario di punta e quando la strada statale è notoriamente più trafficata. Le cause dell’incidente, non ancora note, sarebbero in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stata una donna di cinquant’anni che è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, per compiere le verifiche mediche del caso. Per fortuna, sin da subito, le sue condizioni non sono parse gravi agli occhi dei soccorritori. L’intervento dei sanitari, tuttavia, è stato operato dalla Croce Gialla di Ancona che ha preferito trasportarla nel nosocomio anconetano. Inevitabile qualche disagio alla circolazione, durante le operazioni di rimozione dei veicoli che sono proseguite per almeno mezz’ora.