Tamponamento tra quattro auto: in 3 all’ospedale e traffico bloccato

Prima un’automobile che sbanda poi un tamponamento a catena. Tre feriti e quattro veicoli coinvolti. E’ il bilancio di un incidente stradale che ieri mattina ha paralizzato per oltre un’ora la statale 76 e poi, a cascata, anche la variante alla state 16. Attorno alle 9 si è creato un pesante ingorgo per il coinvolgimento di quattro automobili che hanno carambolato tra loro. Una ha compiuto anche un giro a 180 gradi dopo l’urto, ritrovandosi con il muso diretto al senso opposto di marcia.

L’incidente si è verificato lungo la corsia in direzione Ancona, poco prima della fine della superstrada 76, trecento metri prima dello svincolo per Falconara e dopo quello per l’aeroporto. Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia stradale di Jesi, intervenuta sul posto per i rilievi.

Nonostante i danni riportati dai veicoli rimasti coinvolti i tre feriti, portati in ospedale dalle ambulanze, non erano gravi. Una vettura che è stata tamponata, nell’impatto ha perso la targa. L’incidente ha fatto chiude la superstrada all’altezza dell’uscita per Ancona nord-Chiaravalle, dove è stato diretto il traffico per un’ora. Forti rallentamenti sono stati segnalati lungo la zona. Poco dopo le 10 la strada è stata riaperta.