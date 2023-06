"Tampone in ospedale, un’odissea Costretta ad andare dal privato"

"Una vera Odissea per dei tamponi, anzi un vero rompicapo che mi ha costretto a rivolgermi a un privato". A parlare è una fabrianese che venerdì si è recata all’ospedale Profili per dei tamponi. "Non conoscendo le nuove regole – spiega la signora – sono andata senza appuntamento. Mi hanno comunicano che avrei comunque potuto aspettare perché dopo le 8.30 l’accettazione riceve anche persone senza appuntamento. Poco dopo però si blocca il server. Poi si ricomincia a procedere, ma al rallentatore. Dopo 45 minuti di fila mi hanno detto avrebbero dovuto fare prima tutti i prenotati perché avevano accumulato ritardo e che quindi probabilmente non sarei riuscita. Rassegnata ho fatto la fila al Cup per prendere un appuntamento, purtroppo dopo l’ennesima coda ho scoperto che avrei dovuto prendere l’appuntamento al numero verde regionale non allo sportello fisico. Il pomeriggio ho chiamato il Cup regionale e dopo quasi mezz’ora di attesa un’operatrice mi ha comunicato che per prenotare i tamponi sarei dovuta andare all’ospedale di Fabriano. Ho fatto presente che venivo proprio da lì ma non è servito a nulla. L’operatrice è stata irremovibile. Chiaramente vista la prova difficilissima per i miei nervi e il tempo prezioso perduto – conclude la signora - subito dopo ho chiamato un laboratorio analisi privato ed eseguito i tamponi senza problemi. Il giorno dopo".

All’ospedale di Fabriano per alcuni tamponi come quello urologico migrano anche tanti del comprensorio jesino perché al Carlo Urbani non vengono effettuati.