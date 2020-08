L’Asur Marche, recepito il testo del documento che regola il rientro dei nostri concittadini soprattutto da Grecia e Croazia (oltre a Spagna e Malta), si appresta a ricevere le segnalazioni per poi procedere allo svolgimento dei tamponi. Un testo che passerà alla storia come ‘l’ordinanza di ferragosto’. Nadia Storti, direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale, l’Asur è pronta ad affrontare questa nuova fase? "Stamattina (ieri, ndr.) c’è parecchia frenesia, del resto il documento ufficiale lo abbiamo ricevuto poco fa e organizzare un apparato del...

L’Asur Marche, recepito il testo del documento che regola il rientro dei nostri concittadini soprattutto da Grecia e Croazia (oltre a Spagna e Malta), si appresta a ricevere le segnalazioni per poi procedere allo svolgimento dei tamponi. Un testo che passerà alla storia come ‘l’ordinanza di ferragosto’.

Nadia Storti, direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale, l’Asur è pronta ad affrontare questa nuova fase?

"Stamattina (ieri, ndr.) c’è parecchia frenesia, del resto il documento ufficiale lo abbiamo ricevuto poco fa e organizzare un apparato del genere non è facile. Se mi chiede l’operatività, beh noi siamo e comunque avremmo dovuto essere pronti da subito".

Avete idea della mole di lavoro che vi attende in termini di numeri?

"Al momento no, ma è chiaro che ci rivolgeremo all’Autorità portuale nella speranza che ci possa fornire i dati sui passeggeri marchigiani a bordo delle navi di ritorno dalla Grecia e dalla Croazia, da oggi almeno fino al termine di agosto. Convocheremo subito il Gores per coinvolgere bel procedimento anche le squadre Usmaf della sanità marittima".

Parlando di operatività, qual è l’iter preciso che i marchigiani dovranno seguire?

"I nostri concittadini hanno due opzioni: svolgere un tampone nei luoghi di villeggiatura, il cui risultato però non deve riguardare oltre le 72 ore di tempo dall’analisi; altrimenti rientrare in Italia e comunicarci subito di essere tornati da quei Paesi e mettersi a disposizione per lo svolgimento del test".

E qui entrate in gioco voi, come?

"Le modalità di svolgimento del tampone saranno diverse. Sfrutteremo l’esperienza delle Usca, le squadre domiciliari, altrimenti le unità fisse, come ad esempio all’ex Crass di Ancona, con il passaggio in auto e il tampone in stile ‘drive in’, altro esperimento che ha funzionato. Il sistema è rodato, quello non sarà un problema".

Tamponi naso-faringei o anche test sierologici?

"No, soltanto i tamponi classici, l’ordinanza fissa questo parametro".

Si potranno effettuare anche in porto?

"No, i passeggeri procederanno oltre. All’Autorità portuale non potevamo chiedere di occuparsi dei tamponi, ma ad essa resterà il compito di divulgare ogni tipo di informazione sulle modalità previste dall’ordinanza, in arrivo e in partenza dallo scalo di Ancona e di conseguenza a bordo dei traghetti verso Grecia e Croazia".

A differenza della Campania dunque nessuna quarantena obbligatoria di 15 giorni per i vacanzieri di ritorno, conferma?

"Esatto. L’unico obbligo per chi rientra è di restare in isolamento da quando si arriva a casa dalla vacanza fino al risultato del tampone processato, questione di un paio di giorni".

I costi dell’esame sono a carico del Sistema sanitario regionale, conferma?

"Sì, lo confermo, in quanto si tratta di un provvedimento per la tutela della sanità pubblica".

Pierfrancesco Curzi