Tangenti per pilotare appalti Asur. Inchiesta archiviata dopo 6 anni

Tangenti per pilotare appalti sanitari pubblici, finisce con una archiviazione la maxi inchiesta che aveva gettato un’ombra sull’Asur Marche, la ex azienda sanitaria unica regionale, e vari dirigenti e imprenditori per i fatti esplosi in una inchiesta venuta a galla a luglio del 2019. In otto erano finiti sotto indagine e tra loro c’era anche l’ex direttore generale Asur dell’epoca, Alessandro Marini.

Quella macchia giudiziaria gli era costato anche il rinnovo dell’incarico che era in scadenza e ci aveva rimesso il posto di lavoro. La Procura contestava a vario titolo per gli indagati i reati di corruzione, tentato abuso d’ufficio, turbativa della libertà degli incanti e tentata turbativa del procedimento di scelta del contraente.

Un tornado giudiziario che aveva tirato in ballo il sindaco di Castelplanio Fabio Badiali, alcuni intermediari tra i quali Norberto Pesarini (morto a febbraio del 2022), coinvolti anche manager di una cooperativa, la Coopservice, come il direttore generale Michele Magagna, un referente della Serenissima Ristorazione Spa, Luciano Facchini, per affidare servizi di ristorazione scolastica ed assistenziale.

Nel fascicolo del pubblico ministero Andrea Laurino erano finiti anche anche la dirigente Asur Fulvia Dini, Alessandro Pedone della società "Gruppo servizi associati" e Ciribeni Fabrizio, due imprenditori.

Era stata la guardia di finanza, presentandosi anche a casa dei sospettati per le perquisizioni e nella sede Asur di via Oberdan, in centro ad Ancona, a sollevare il mega polverone dopo alcune segnalazioni. La consumazione dei reati ipotizzati sono relativi ad un periodo compreso tra il 2017 e il 2018. A tavolino sarebbe stato deciso a chi dare importanti appalti pubblici all’interno degli ospedali e delle aziende sanitarie di Ancona e delle Marche. Pagando tangenti i privati si vedevano la strada spianata per aggiudicarsi i lavori. Tutto non dimostrato. L’archiviazione, da parte del gip Carlo Masini, è arrivata nei giorni scorsi. Per la corruzione la notizia di reato "si è rilevata infondata" ha motivato il pm nella richiesta. Le ipotesi di turbativa d’asta "non provate, nemmeno nella loro forma tentata". Per i reati fiscali non hanno portato in sede penale alla raccolta di elementi "che consentono di formulare una ragionevole precisione di condanna".

L’ex d Alessandro Marini era difeso dall’avvocato Roberto Marini che alla notizia dell’archiviazione ha commentato: "Peccato ci siano voluti sei anni per accertare la verità".