Tania e le sue paure "Mio fratello arruolato"

L’anno scorso quando la guerra è diventata più aspra e invasiva Tania, 21 anni, ucraina, si è trasferita in Polonia da una sua amica la cui mamma l’ha convinta a partire per l’Italia, ospite di una donna coraggiosa, la sua madre "adottiva" appunto, l’osimana Roberta Pirani. E’ andata a prenderla con il marito, l’ha raggiunta fin lì e adesso Tania è a casa con lei da allora. "Ho trovato lavoro in un’azienda osimana del tessile come operaia. Mi piace la moda. Sono felicissima di svegliarmi ogni mattina per andare a lavorare – racconta oggi la giovane -. Vorrei imparare a cucire. Con lo studio ho chiuso in Ucraina dove però ho lasciato il cuore e tutti i miei affetti, le amicizie. Gli altri miei due amici che sono venuti in Italia con me sono ritornati in patria, uno per studiare e l’altra come cameriera, anche se c’è pochissimo lavoro". Pirani ha conosciuto Tania nel 2011 e tramite l’associazione ucraina Nabat e quella italiana "Save tomorrow odw", ha deciso di intraprendere con lei il percorso dell’affido internazionale pro tempore offerto dal progetto di risanamento per i bimbi che vivono nelle zone colpite dal disastro nucleare di Chernobyl. La ragazza viveva a cento chilometri da Bila Terkva dove già a metà del febbraio dell’anno scorso erano tutti pronti a fronteggiare l’avanzata russa che osteggiavano con l’arrivo dei tank con materiale disposto per le strade. Parla ancora poco l’italiano Tania: "Quando sono qui mi manca il mio Paese, quando sono là viceversa – confessa la ragazza -. Sono tornata infatti nel mio paesino per una decina di giorni poche settimane fa. La situazione nel mio Paese è tragica e ho saputo che mio fratello Misha ha intenzione di arruolarsi. Non è ancora partito ma vorrei non lo facesse. Anche se farei di tutto per la patria, mi dispiace che lui, 20 anni, voglia diventare militare. Speriamo parta il più tardi possibile".