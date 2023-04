Tanta moda, musica e spettacoli C’è "Corso Amendola Fashion Day"

di Raimondo Montesi

Dopo ‘Portonovo in fiore’ Ancona si regala un’altra novità assoluta ‘outdoor’ in questo mese di aprile. Oggi infatti fa il suo debutto ‘Corso Amendola Fashion Day’, che da un certo punto di vista rappresenta l’opposto dell’appuntamento nella baia. Nel primo caso un luogo paradisiaco lontano dal caos (la via che conduce a Portonovo era chiusa al traffico privato), immerso nella natura; nel secondo una strada molto ‘frenetica’, trafficata e ricca di negozi. Non a caso la nuova iniziativa è a cura dei negozianti del centro commerciale naturale di corso Amendola, in collaborazione con la Confartigianato e con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è per le 16, quando inizierà una nutrita serie di eventi di moda, musica e spettacolo che si concluderà attorno alle 23. In particolare, fino alle 18 si potrà assistere a numerose performance di artisti e di teatro di strada, a cura delle associazioni di artisti Teatrodeche, WharsArt e Accademia 56. Attorno alle 18 si svolgerà un defilé che permetterà di ammirare le collezioni primavera–estate proposte dagli stessi negozianti di corso Amendola. Infine di sera, attorno alle 21, avrà inizio un concerto con i grandi successi dagli anni Sessanta ad oggi, di cui si è occupata la storica agenzia Sulvic. A presentare il tutto sarà un personaggio ben noto al pubblico televisivo, il conduttore fabrianese Paolo Notari. Lungo la via si snoderanno le bancarelle di un mercatino e quelle dello street food. Bar e ristoranti per l’occasione rimarranno aperti con orario continuato. L’unico scotto da pagare sono le modifiche alla viabilità, pur sapendo che sono rarissime le volte in cui corso Amendola è pedonalizzato. Dalle 14 alle 24 nel tratto fra via Orsi e via Bianchi circolazione vietata, e il divieto di sosta e di fermata operativo già da mezzogiorno. In via Maratta, nel tratto fra le vie Chiesa e Bianchi, è prevista l’inversione del senso di marcia, dalle ore 14. C’è poi l’obbligo di stop in via Bianchi all’intersezione con il corso. In piazza Don Minzoni niente auto dalle ore 14, e divieto di sosta e fermata. Circolazione limitata anche nelle vie Battisti, Filzi, Rismondo e Maratta.