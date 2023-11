"Tanta rabbia, la campana suona da 229 anni"

Che i residenti di Falconara Alta fossero molto uniti tra loro lo si sapeva. E in effetti, il ritorno in estate di alcuni eventi comunitari aveva riacceso la forte identità di chi vive a due passi dal Castello. C’è un altro evento, tuttavia, che ha corroborato legami antichi: quello del "silenziamento" della torre civica, dove il tempo sembra essersi fermato a dieci giorni fa, quand’ancora i 96 rintocchi della campana riverberavano gentili nel cuore del borgo, tra vie strette, piazze e palazzi storici. I fatti, riportati ormai da giorni sul Carlino, sono noti. All’origine della decisione di spegnere il macchinario che muove orologio, quadrante e campana una diffida ricevuta dal Comune. A presentarla due abitanti che hanno lamentato "danni biologici per l’impossibilità di svolgere attività e di riposare a causa del rumore e, per le stesse ragioni, un danno economico dato dalla svalutazione delle abitazioni".

Una diffida, protocollata in Comune il 3 ottobre scorso, che segue un esposto-petizione del novembre 2021 e sottoscritto da 24 persone che vivono a Falconara Alta, le quali ugualmente chiedevano il blocco dei rintocchi per tutto il corso dell’anno. Prima di venerdì 27 ottobre, infatti, la torre civica veniva silenziata soltanto d’estate, onde arrecare disturbo. C’è, tuttavia, un fronte di persone ben più nutrito di chi è totalmente a favore di quei rintocchi e che sarebbe ormai in procinto di iniziare la raccolta firme.

Tante sono le adesioni di chi vorrebbe un’immediata riattivazione dell’orologio e, una volta trovati consensi, quello che potremmo definire un "contro-esposto" dovrebbe essere presentato allo stesso modo in Comune. Comune che, tuttavia, in attesa che l’Arpam effettui gli accertamenti sul livello di rumorosità delle campane, aveva chiesto allo storico custode della torre Adriano Malatesta di bloccare gli ingranaggi.

"Provo una sensazione di rabbia – ha ammesso l’uomo durante il nostro sopralluogo – perché chi ha segnalato ben conosce la storia di questa torre, edificata nel 1794, e di una campana che suona da 229 anni. Il mio auspicio è che si possa arrivare a una soluzione, anche fosse un compromesso. Magari interrompendo i rintocchi la notte".

Oppure l’altra soluzione più "provocatoria" di Malatesta, che è stata anche anticipata ai vertici municipali, ma per il momento non se ne parla perché dall’Ente stesso vorrebbero ripristinare la piena funzionalità della torre: "Questo orologio è antico, va manutenuto costantemente e il fatto di doverlo spegnere rischia di comprometterne il funzionamento. Per cui, se proprio non dovesse essere attivato, che se ne metta uno elettrico e conserviamo questo pezzo di storia in un luogo adeguato". Evidentemente, non sarebbe la stessa cosa.

Giacomo Giampieri