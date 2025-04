"Tante battaglie, sei stato il sindaco di tutti". Commozione e ricordi ai funerali di Mirco Soprani

Lacrime e aneddoti di una persona umile, preparata, sempre con il sorriso, che ha servito la sua amata città per anni, fino alla fine, tutto questo è stato il funerale di Mirco Soprani, 66 anni, ex sindaco di Castelfidardo per due mandati, che è stato celebrato ieri pomeriggio nella chiesa della Collegiata che non è riuscita a contenere le centinaia di persone giunte anche da fuori città per dargli l’estremo saluto.

Cinque i parroci ad officiare la santa messa e tutti i familiari, la moglie Catia, i fratelli, davanti alla bara piena di fiori, attorniati dall’abbraccio della città. Soprani è deceduto nella sua casa di Recanati sabato mattina, colto da infarto.

"Ti amerò per sempre, grazie per tutto quello che mi hai dato", ha detto la moglie tra gli applausi.

"Sei stato il sindaco di tutti e per me un grande amico. Le opere che hai fatto sono sotto gli occhi di tutti, io voglio ricordare le tue battaglie, per la sanità (c’eri anche tu alla battaglia per l’ospedale nel 2017), l’ambiente per proteggere la nostra Selva e per le scuole che volevano portarci via e la cultura: quando mi hai lasciato la fascia tricolore nel 2016 mi hai subito ricordato di non perdere l’investimento sul convento di Sant’Agostino e mi hai pure accompagnato nel posto giusto per discuterne", ha detto in lacrime dal pulpito il sindaco Roberto Ascani in fascia tricolore.

Tanti gli altri interventi, tra cui quello di Maurizio Casarola che ha ricordato un aneddoto quando con lui Soprani era giornalista radiofonico, del presidente della Fondazione Ferretti Eugenio Paoloni, che ha raccontato della fondazione di Italia nostra per sua volontà, e la testimonianza di Amma di cui era da ultimo stato nominato presidente, l’associazione che raggruppa i produttori della fisarmonica.

Attorniata dai gonfaloni la salma è stata salutata dai rintocchi delle campane. La messa di ottavario sarà celebrata sabato alle 18.30.

Silvia Santini