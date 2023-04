Tante iniziative sulla biodiversità

Pioggia di iniziative all’insegna della biodiversità, del turismo e della didattica: è il progetto Silva, uno dei 14 finanziati dal bando Habitat 2020 della Fondazione Cariverona, e che movimenta quasi 550mila euro. Al centro delle iniziative il bosco di Valleremita a Fabriano e il bosco di Valle Scappuccia a Genga.

Ecco alcuni degli appuntamenti in calendario: domani a cura del Cea Aula Verde di Valleremita "Occhi nella notte": una serata dedicata all’affascinante mondo dei rapaci notturni, con un’escursione all’interno del bosco. Dal 4 al 9 maggio un cammino collettivo al settore NordEst a cura dell’Università del Camminare. Il 7 maggio, a cura del Cea Aula Verde di Valleremita, la sesta edizione della camminata "Sulle Tracce di Francesco", lungo la strada dove sono ubicate le panchine dipinte a mano da artisti fabrianesi e fino all’Eremo di Valdisasso, con tanto di pranzo. Il 13 e 20 maggio, a cura di Natura in Movimento, "All’origine dell’ecologia: diffusione di buone pratiche e di un sistema innovativo per cambiare l’agricoltura" . Il corso si svolgerà alla tenuta San Settimio di Arcevia. Il 20 maggio alla sede dell’Unione Montana, il convegno "In cammino verso l’arte, la natura e la spiritualità: tavola rotonda sulle vie dei pellegrini nel cuore delle Marche".