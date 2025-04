Tante le iniziative di Asp e Comune

Per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, Asp Ambito 9 e Comune di Jesi mettono in campo una serie di eventi. Oggi resterà accesa di blu la fontana dei leoni in piazza della Repubblica e verranno disseminati in giro per la città dei sassi blu, creati dai ragazzi della struttura residenziale ‘Azzeruolo’. Nel weekend l’evento ‘Autismo In... voci, note e percorsi dal territorio’. Si partirà sabato alle 8.30 con un incontro a Palazzo dei Convegni. Alle 16.30, a Palazzo Pianetti, spazio alla rappresentazione dal titolo ‘Circle Activities: dal caos alla melodia’. Alle 19 il concerto dei Crema al Vox Live Club. Gli eventi proseguiranno anche domenica.