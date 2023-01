"Tante persone, ma nessuna segnalazione"

Biglietti omaggio ai carabinieri ma l’attenzione al locale da parte dell’Arma ci sarebbe stata. Era anche noto che le persone presenti in occasione di eventi erano tante, lo si vedeva ad occhio, dai pullman nel parcheggio, ma nessuno lo avrebbe mai segnalato e certificato a dovere. E’ quanto emerso ieri nella testimonianza resa da Francesco Gagliardi, l’ex comandate dei carabinieri di Corinaldo. Dell’evento il militare lo aveva appreso dai social e aveva contattato il dj Marco Cecchini per informarsi se aveva predisposto tutti a dovere ed era stato rassicurato. A domanda del pm che gli ha chiesto se c’erano stati incontri preventivi in questura o prefettura e se era stato disposto un presidio fisso di forze dell’ordine per quella serata ha risposto "no, solo passaggi".