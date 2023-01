Tanti aiuti per Angelino e i genitori

Un mese fa gli amici della Caritas della parrocchia della Collegiata di Lugo hanno deciso di accogliere Angelino, Teresa e Marco lanciando una sottoscrizione per raggiungere la cifra di 30.000 euro, necessaria a regalare loro la possibilità di vivere con maggior felicità i momenti della vita quotidiana del loro "piccolo angelo", raccogliendo la somma per acquistare una carrozzina e un mezzo di trasporto adeguato. In pochissimo tempo, con una donazione tramite il crowdfunding sul sito www.ideaginger.it attraverso la campagna patrocinata da La Bcc ravennate forlivese e imolese ‘Un’auto per Angelino un bambino speciale’, la somma è stata raccolta. Ora però gli amici della Caritas a sostegno di questa famiglia che ha suscitato una così grande e tempestiva risposta si sono posti l’ulteriore obiettivo di acquistare un montacarichi adeguato alla carrozzina di Angelino, ad evitare a mamma Teresa di prendere in braccio Angelino per salire le scale. Ad oggi è stata raccolta la somma di 49.525 euro, a fronte dei 30.000 della richiesta iniziale, grazie all’aiuto di 783 sostenitori e mancano ancora 30 giorni prima che l’iniziativa abbia termine. In pratica questa campagna ha già raggiunto il 165 per cento dell’obiettivo iniziale, dimostrando che per le cause giuste la risposta dei donatori è sempre pronta e generosa.

"Angelino – spiegano i genitori – è un bimbo che nasce sano e forte. Ma all’improvviso al terzo mese di vita tutto precipita. Un pomeriggio Angelo all’improvviso si irrigidisce, ha lo sguardo fisso e non risponde. Lo stesso episodio si ripresenta dopo un’ora e decidiamo di portarlo in ospedale. Al Sant’Orsola di Bologna perché Angelo è grave. Oggi Angelo è un bambino epilettico, che assume abbastanza farmaci al mattino, pomeriggio e sera, un bambino che va seguito notte e giorno. Purtroppo l’epilessia gli ha portato un ritardo psicomotorio e altre conseguenze. Angelo non cammina, non parla, non aggancia né oggetti né cose con el mani, non si regge con la testa e alla Peg per alimentarsi". Angelo è andato a scuola fin da subito, compiuti i tre anni, oggi ha otto anni e frequenta la scuola primaria a Lugo: va quattro volte alla settimana a fisioterapia e la pratica anche in acqua. I due genitori hanno lottato tanto in questi anni per inserire Angelo nella società, perché ci sono purtroppo ancora tanti pregiudizi sui bimbi come lui. Angelo ha la sua sedia posturale dove pranza e sta seduto, possiede un busto rigido, adatto alle sue gambine, e i tutori ai piedi e scarpe. Si sposta con un passeggino adatto a lui, ogni qualvolta Angelo deve spostarsi. "Oggi – spiegano gli amici della Caritas di Lugo –, avendo i genitori di Angelo cambiato da poco casa e portando il bambino a varie sedute private, abbiamo deciso di chiedere aiuto e di condividere questo regalo, per Angelo e i suoi genitori, con chi volesse darci una mano".

Daniele Filippi