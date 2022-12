Tanti alla passeggiata storico culturale

È stato un grande successo per la passeggiata storico culturale alla scoperta dei luoghi tra Osimo e Offagna, teatro delle battaglie per la Liberazione dall’occupazione nazifascista della Seconda Guerra mondiale. Il tour a piedi di tre chilometri con partenza da Santo Stefano, arrivo al museo della Liberazione di Ancona nel centro di Offagna e poi escursione sul Monte della Crescia ha visto partecipare nel weekend oltre 100 persone, condotte dalle guide Asso e sotto la regia degli enti organizzatori, Comune di Osimo, Comune di Offagna, Polo museale di Offagna, Anpi Osimo e Italia Nostra. La passeggiata è la seconda organizzata dall’amministrazione osimana dopo quella lungo la via del fiume Musone di qualche settimana fa. Sarà presentato a breve il calendario delle passeggiate culturali del 2023, una per ogni stagione. L’assessore al Turismo di Osimo Michela Glorio, che l’ha appena annunciato, commenta: "Passeggiata invernale alla scoperta del territorio tra Osimo e Offagna nel ricordo della storia che ha contraddistinto questi luoghi durante la seconda guerra mondiale con la battaglia per la liberazione di Ancona. Un ringraziamento agli intervenuti e alle bravissime guide che ci hanno accompagnato, Simona Palombarani, Niccolò Duranti, Francesco Paolo Roselli. Un ringraziamento speciale al professor Carlo Gobbi che ci ha aspettato ai piedi del Monte della Crescia per raccontarci il suo libro "Quota 360" e a Mario Pesaresi, testimone oculare del passaggio del fronte. Grazie all’azienda agricola Collina che ci ha accolto con un piccolo ristoro, raccontandoci i metodi di produzione biologico e biodinamico che applica".