Tanti appuntamenti al Caffè Letterario

La musica al centro dei prossimi appuntamenti culturali al Caffè Letterario del Centro Pergoli: spazio alle esibizioni dei giovani artisti delle scuole Persichetti e Marini. Si partevenerdì con la rassegna Spritz&Music, aperitivo e concerti a cura dell’associazione Persichetti in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e Turismo del Comune. Sul palco, dalle 18, il duo formato da Federico Puglielli (nella foto) e Giorgia Maremonti, in un percorso musicale live con i grandi successi italiani e stranieri. Una parte importante sarà dedicata alla presentazione dei brani originali di Puglielli raccolti nell’ep ‘Route 27. Venerdì 24 marzo toccherà al concerto aperitivo dedicato a ‘Marzo Donna’ e venerdì 14 aprile con brani inediti, jazz e pop con le stesse modalità del primo evento. Nei primi weekend di marzo, invece, a esibirsi saranno gli allievi della scuola Marini: venerdì 3, il talentuoso Filippo Micucci (voce e chitarra) che, per la prima volta, terrà un concerto di brani inediti scritti da lui. Sabato 11 marzo, invece, sarà la volta del coro ‘Pop Artemusichords’, sotto la direzione della maestra Silvia Ridolfi, mentre il 18 la giovane cantante Marianna Iuso, accompagnata dalla chitarra di Filippo Micucci, proporrà cover di grandi successi pop internazionali.