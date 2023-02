A parte il maxi-appalto per il nuovo Salesi, a Torrette sono una dozzina, tra minori e maggiori, i cantieri attivi per i lavori di ammodernamento della struttura ospedaliera. Dopo le inaugurazioni delle strutture alla fine dello scorso anno, i prossimi capitoli in ordine di tempo sono il via all’intervento nel reparto di radiologia interventistica e, a inizio aprile, la consegna delle tanto attese e rivoluzionarie sale ibride. Da segnalare l’attivazione della nuova sala d’attesa in pronto soccorso.