Tanti giocattoli usati da distribuire ai bimbi

Conclusa la raccolta di giocattoli usati realizzata dal Movimento 5 Stelle di Jesi, parte ora la distribuzione ai bimbi meno fortunati. L’iniziativa consisteva nel portare almeno 2 giocattoli e sceglierne un altro tra le centinaia di giocattoli disponibili nello stand allestito appositamente. "Un modo – sottolinea il gruppo jesino - per riflettere sullo spreco e sensibilizzare quante più persone al riciclo e all’economia circolare. Dopo i primi giorni in cui vari genitori sono venuti a conoscenza dell’evento i giocattoli hanno iniziato a fluire quasi ininterrottamente. Molte famiglie hanno visto con favore la possibilità di donare giocattoli conservati in un ripostiglio e magari non utilizzati e poterli donare a bimbi che non hanno ricevuto doni. I giocattoli ora riempiono un’intera stanza e dunque ce ne sono a sufficienza. Per noi è stato un piacere l’aver potuto toccare con mano la generosità di tante persone e, soprattutto, aver donato gioia ai bambini che per una volta hanno potuto scegliere un gioco senza che qualcuno parlasse loro di prezzi". Ora i giocattoli rimanenti saranno donati ai reparti pediatrici, case di accoglienza e qualsiasi altra struttura"".